Osmangazi'de sıcak yemek dağıtımı başladı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar için hazırladığı sıcak yemek dağıtımına başladı. Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 17.00-18.00 saatleri arasında Elmasbahçe Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede AŞ Evi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler AŞ Evi'nde dağıtılan iftarlık yemekler, özel hijyenik paketler ya da isteğe göre vatandaşın getirdiği tencerelere koyuluyor.



"Ramazanı Ayının Bereketini Paylaşıyoruz" diyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde, her gün 4 çeşit yemeği 3 bin kişi ile buluşturduklarını söyledi. Mustafa Dündar, sokağa çıkma yasağının olduğu günler de ise sadece ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine yemek götüreceklerini kaydederek, "Bu Ramazan gönül sofralarında buluşuyor, kardeş payı yapıyoruz. Ramazanın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Rabbim, rızkımızı genişletsin, sofralarımızı bereketlendirsin, tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi. - BURSA