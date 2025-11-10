Osmangazi Kitap Fuarı Kültür Şölenine Dönüştü - Son Dakika
Osmangazi Kitap Fuarı Kültür Şölenine Dönüştü

10.11.2025 15:54
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ilk kitap fuarı, 80'den fazla yayınevi ve 100 bini aşkın kitapseveri ağırladı. Fuar süresince yapılan etkinlikler ve söyleşilerle kültürel bir şölen gerçekleştirildi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, dokuz gün boyunca 80'den fazla yayınevi, 156 yayınevi markası, 60 yazar ve 100 bini aşkın kitapseveri ağırladı.

Osmangazi Meydanı'nda 1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı'nda söyleşilerden imza günlerine, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede kültür şöleni yaşandı. 40 farklı yazar, dokuz gün boyunca fuarda söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kitap Fuarı'na katılan tüm yayınevlerini ziyaret ederek katılımları için teşekkür etti.

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, son gününde yazarlar Ezgin Kılıç, İnci Bakan Kıraç, Buket Uzuner ve Hayri Yetik'i ağırladı.

"Kitabın kalbe yolculuğuyla ilgili sohbetimiz oldu"

Osmangazi Kitap Fuarı'na katılmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten yazar Ezgin Kılıç, "Bursa benim ikinci memleketim. İkinci memleketim dediğim bir şehirde ilki düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı'nda olmak, benim için gurur ve onur vericiydi. Söyleşimde kitaplarımdaki karakterler ve konular üzerine konuştuk. Kitabın kalbe yolculuğuyla ilgili sohbetimiz oldu. Karakterlerin insanların hayatlarındaki yansımaları ve onlara neler verebileceği, bir kitabın insanın kalbinde nasıl bir etki oluşturabileceği, o insanın gerçek hayattaki mücadelesinde nasıl değişiklikler yapabileceğini anlatmaya çalıştım" diye konuştu.

Yazar İnci Bakan Kıraç da şunları söyledi:

"Çocuklar burada bir şeyler öğrenirken aynı zamanda çok da eğlendiler"

"Fuarda çocukların erişebileceği ailelerin rahatlıkla gelip geçebileceği bir ortam oluşmuş. Fuarı çok beğendim. Osmangazi Kitap Fuarı edebiyat, eğitim ve kültürün kalbinin attığı bir yer olmuş. Umarın uzun yıllar devam eder. Kültür ve edebiyatı yaymanın en güzel yolu bu fuarlar. Beni fuara davet ettiği için Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Burada çocuklarla organik resim atölyesi yaptık. Yaptığımız Organik Resim Atölyesi ile çocukların hayal gücünü geliştirmeyi hedefledik. Çocuklar gıda atıklarından resimler yaptı. Doğadan aldığımızı doğaya geri vermenin önemini yaptığımız resimlerle çocuklara anlatmaya çalıştık. Bunu çocuklar etkinliklerle yaşayarak öğreniyor. Çocuklar yaparak ve yaşayarak bir şeyler öğrendiklerinde kitap okumaya bir merak duyuyorlar. Bu bakımdan öykülerimde bunları kullanmayı seviyorum. Çocuklar burada bir şeyler öğrenirken aynı zamanda çok da eğlendiler."

"Dünyada böyle fuarların yapılması çok kıymetli"

Okurların söyleşiye yoğun katılımını görünce çok memnun kaldığını belirten yazar Buket Uzuner, "Fuarın son günü olmasına rağmen katılım çok fazlaydı. Ben kitap fuarlarını çok önemsiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital dünyada, gençlerin ve çocukların yazılı metinden uzaklaştığı bir dönemde, dünyada böyle fuarların yapılması çok kıymetli. Devamlılığı da çok önemli. Eğer önemli bir yazar olmasaydım bile, bu cümleleri kurardım; çünkü okumanın insan beynine ve kişiliğine yaptığı etki çok yararlı ve sağlıklı. Bunu sinir bilimciler ve uzmanlar da teyit ediyor. Okumayı çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Yazar Hayri Yetik ise "Bursa, aydın insanların yoğun olduğu çok değerli kentlerimizden biri. Fuarda 'İnsanın ve Sanatın Yapay Zekayla Ölümcül Dansı' isimli söyleşi yaptım. Yapay zeka dediğimiz teknolojinin insanlığın karamsar bir sona sürüklediğini anlattım. Yapay zeka ve ekonomik sistem sanat, bilim ve bilgelik olmazsa dünya gerçekten felakete sürüklenebilir. Biz bu felaketten alıkoyabilecek sanat, edebiyat, şiir, müzik ve benzeri sanatlardır. Buna inanıyorum, bunun çok hayati olduğunu düşünüyorum. Söyleşimde bunları anlatmaya çalıştım" dedi.

Kaynak: ANKA

