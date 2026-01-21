Osmangazi Köprüsü’nde Soygun İddiası

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Osmangazi köprüsünün açıldığı 2016'dan, kamuya devredileceği 2035 yılına kadar; Hazinenin şirkete ödemiş olacağı toplam garanti tutarı: 10 milyar 329 milyon dolar. Köprünün maliyeti: 1 milyar 480 milyon dolar. Fark: 8 milyar 849 milyon dolar. Bu fark tutarıyla, 6 adet Osmangazi Köprüsü daha yapmak mümkündü. Bunun adı soygundur!" dedi.

Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 1 milyar 480 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, buna karşın Hazine'nin şirkete ödediği ve ödeyeceği garanti tutarlarının katlanarak arttığını ifade etti. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsünde nasıl bir soygun mekanizması kurduğunu tespit ettik. Köprünün maliyeti: 1 milyar 480 milyon dolar. Peki bugüne kadar Hazinenin şirkete ödediği garanti tutarı ne kadar? 2016 yılında 243 milyon dolar, 2017'de 482 milyon dolar, 2018'de 480 milyon dolar, 2019'da 498 milyon dolar, 2020'de 503 milyon dolar, 2021'de 502 milyon dolar, 2022'de 593 milyon dolar, 2023'te 640 milyon dolar, 2024'te 569 milyon dolar ve 2025'te 505 milyon dolar olmak üzere bugüne kadar toplam 5 milyar 15 milyon dolar. Peki bugünden (2026) köprünün kamuya devredileceği tarihe kadar (2035-Kasım) ödenecek garanti tutarı ne kadar? En az 5 milyar 314 milyon dolar.

Sonuç; Osmangazi köprüsünün açıldığı 2016'dan, kamuya devredileceği 2035 yılına kadar; Hazinenin şirkete ödemiş olacağı toplam garanti tutarı: 10 milyar 329 milyon dolar. Köprünün maliyeti: 1 milyar 480 milyon dolar. Fark: 8 milyar 849 milyon dolar. Bu fark tutarıyla, 6 adet Osmangazi Köprüsü daha yapmak mümkündü. Bunun adı soygundur! Bu soygun düzeninde; Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı tutsa da, tutmasa da şirkete dehşet verici tutarda garanti ödemesi yapılıyor.

Osmangazi Köprüsünde araç geçiş garanti sayısı tutsa da, tutmasa da, Hazine şirkete neden ödeme yapıyor? Sözleşme yılı itibariyle şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 dolar+ KDV. Ancak bu tutara her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor. 2026 yılında Hazinenin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 56,5 Dolar. Yani 2430 Lira. 2430 Liradan sürücülerin ödediği 995 Liralık köprü geçiş ücreti çıkarıldığında, her araç için geriye kalan 1435 Liralık kısmı da Hazine ödüyor. Yani AKP'nin oluşturduğu bu soygun düzeninde yaptığı sözleşmeye göre; Osmangazi Köprüsü'nde, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmadığı durumda araç geçiş ücretinin yüzde 100'ü, tuttuğu durumda yüzde 60'ı Hazine tarafından şirkete ödeniyor. Bunun adı garantili soygundur!"