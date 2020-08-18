OSMANİYE Bisiklet ve yürüyüş yolu projesi alanında inceleme - Son Dakika

Bisiklet ve yürüyüş yolu projesi alanında inceleme

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı planlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projesi için Karaçay Vadisi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kadir Kara, inceleme sırasında Vali Yılmaz'a proje hakkında bilgi verdi. Başkan Kara, yürüyüş ve bisiklet yolunun Fakıuşağı Köprüsü'nden, Karacalar Köprüsü'ne kadar Güney Çevre Yolu hattı boyunca yapılmasının planlandığını kaydetti. Vali Yılmaz da tüm kurumlarla birlikte ilde yaşayan vatandaşların yaşam standardını yükseltmek için gayret gösterdiklerini belirterek, Belediyemizin bu projesi sayesinde ilimiz güzel bir aktivite alanı kazanmış olacak. Vatandaşlarımız, yeşil alanların yer aldığı yürüyüş yolunda yürüyüş yapacaklar, bisikletlerine binecekler, ayrıca buradaki spor aletlerinden faydalanacaklar. İlimize şimdiden hayırlı olsun dedi.

VALİ YILMAZ'IN BAYRAK HASSASİYETİ

İncelemeleri sırasında bir vatandaşın evine asmış olduğu bayrağın yıpranmış olduğunu fark eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, vatandaşın evine yeni bir bayrak gönderilmesi talimatını verdi. Vali Yılmaz'ın talimatı üzerine, evin çatısında yer alan bayrak değiştirildi. Vatandaşlar Vali Yılmaz'a teşekkür ettiler.