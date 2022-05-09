Osmaniye'de 10 ayrı hırsızlıktan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 10 ayrı hırsızlıktan aranan zanlı yakalandı

09.05.2022 10:26
Osmaniye'de 10 ayrı hırsızlıktan aranan zanlı yakalandı

Osmaniye'de 10 ayrı suçtan aranması olan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Osmaniye'de 10 ayrı suçtan aranması olan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Eyüp Sultan Mahallesi'nde davranışlarından şüphe duyduğu şahsı durdurmak istedi. Polisleri fark eden şüpheli kullandığı bisikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahsın 10 ayrı suçtan aranması olan R.A. oluğu belirledi.

Gözaltına alınan R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

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Motosikletli Polis Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Osmaniye, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 10 ayrı hırsızlıktan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 10 ayrı hırsızlıktan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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