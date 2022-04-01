Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu

01.04.2022 09:41

Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu 'Osmaniye Okuyor' proje çerçevesinde bir araya gelen 450 ilkokul öğrencisi Devlet Bahçeli Meydanı'nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi Bir saat süren 'Meydanda Okuyoruz' etkinliğinde okumanın her alanda yapılabileceği amaçlandı Osmaniye İl...

Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu

'Osmaniye Okuyor' proje çerçevesinde bir araya gelen 450 ilkokul öğrencisi Devlet Bahçeli Meydanı'nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi

Bir saat süren 'Meydanda Okuyoruz' etkinliğinde okumanın her alanda yapılabileceği amaçlandı

OSMANİYE - Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Osmaniye Okuyor' proje çerçevesinde bir araya gelen 450 ilkokul öğrencisi Devlet Bahçeli Meydanı'nda kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren 'Meydanda Okuyoruz' etkinliğinde okumanın her alanda yapılabileceği amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ARGE birimi tarafından oluşturulan 'Osmaniye Okuyor' projesi bünyesinde Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu' yönetimi 'Meydanda Okuyoruz' etkinliği düzenlendi. 3. ve. 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 450 kişilik öğrenci gurubu Devlet Bahçeli Meydanı'nda aynı anda kitap okudu. Öğretmenlerin de eşlik ettiği kitap okuma etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıkarken, etkinliğin amacının okumanın önemi ve okumanın her alanda yapılabileceğinin amaçlandığı belirtildi.

Etkinlikteki amaçlarının okumanın her alanda yapılabileceğini göstermek olduklarını ifade eden Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu Müdürü Mustafa Çetin, "Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu olarak Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlediği 'Osmaniye Okuyor' projesi çerçevesinde öğrencilerimizle meydana kitap okumaya geldik. Osmaniye halkının okuma konusunda dikkatini çekmek istiyoruz. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle beraber meydanda okuyarak okumanın önemine vurgu yapmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız okumanın önemi ve okumanın her alanda yapılabileceğini göstermek" diye konuştu.

Osmaniye Okuyor Proje Koordinatörü Mehmet Karip ise, "Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından Osmaniye Okuyor projesi çerçevesinde 'Meydanda Okuyoruz' etkinliği Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu planlandı ve hayata geçirildi. Bizde ARGE ekibi olarak bu etkinliğe katılım sağladık. Projemizde amacımız okuyan okuduğunu anlayan anladığını çevresine anlatan bireyler yetiştirmeyi planlamaktayız" dedi.

Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu
Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu
Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu

YORUMLAR
500
Polisi vuran kayınbiraderi tutuklandı Polisi vuran kayınbiraderi tutuklandı Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüksel Özden, Osmaniye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda neler oldu? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşti?
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:48:41. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 450 öğrenci meydanda kitap okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement