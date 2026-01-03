Osmaniye'de 5. kattan merdiven boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Osmaniye'de 5. kattan merdiven boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Osmaniye\'de 5. kattan merdiven boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti
03.01.2026 20:18
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşadığı binanın 5. katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bulunan binanın 5. katından merdiven boşluğuna düşen 50 yaşındaki Gamber Köse isimli kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gamber Köse'yi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdılar. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gamber Köse hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesi ilçeye bağlı Kesim köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye'de 5. kattan merdiven boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti
