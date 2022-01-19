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Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

19.01.2022 10:59

- Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı Kayıtsız olduğu tespit edilen yaklaşık 47 yasaklı ırk köpek ise Osmaniye Belediyesi ekiplerince toplanarak havyan barınağına yerleştirildi Osmaniye'de 89 yasak ırk köpek kayıt altına alındı.

- Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

Kayıtsız olduğu tespit edilen yaklaşık 47 yasaklı ırk köpek ise Osmaniye Belediyesi ekiplerince toplanarak havyan barınağına yerleştirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de 89 yasak ırk köpek kayıt altına alındı. Sahipleri tarafından sokağa terk edilen ya da belediye ekiplerine teslim edilen yaklaşık 47 yasaklı ırk köpek ise Osmaniye Belediyesince havyan barınağına yerleştirildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yasaklı köpek ırkı sahiplerine, besledikleri hayvanlara mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Kanun kapsamda yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak'ta sona erdi. Sürenin dolmasıyla birlikte Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kısırlaştırılmış ve mikroçiple tanımlanmış 89 adet yasak ırk köpek kayıt altına alındı. Ayrıca sahipleri tarafından sokağa terk edilen ya da belediye ekiplerine teslim edilen yaklaşık 47 yasak ırk köpektee Osmaniye Belediyesi ekiplerince toplanarak havyan barınağına yerleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, kısırlaştırılmış ve mikroçiple tanımlanmış köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılamayacağını belirterek, "İl Müdürlüğümüze kanunun belirtmiş olduğu tarihe kadar 89 adet köpek kısırlaştırılmış mikroçiple tanımlanmış olarak sistemlerimize kayıt edilmiş oldu. Köpek sahipleri sisteme kayıt ettirdikleri köpekleri tasmasız ve ağızlıksız dolaştırması yasak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve çocuk oyun alanları olan parklara girişi de yasak. Hayvanların kayıt altında olduğunu gösteren kimlik belgelerinin de yanında olması gerekiyor. Bu şekilde mevzuata uygun olarak hareket etmeyen, belgesi yanında olmayan, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılan hayvanların sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Kanuna muhalefet edenler için uygulanacak para cezası 11 bin lira olarak belirlenmiş durumdadır. Yine kayıt edilmiş ve sahipli hayvanlarını sokağa terk eden hayvan sahipleriyle de alakalı 30 bin lira gibi idari para cezası uygulanacak. Bu cezalar 14 Temmuz 2022 tarihinden itibaren de 15 bin ve 40 bin lira olarak güncellenmiş olacak" diye konuştu.

Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı
Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı
Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

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Para Cezası, Osmaniye, Tarım, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 89 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı - Son Dakika
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