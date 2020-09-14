Osmaniye'de Ahilik Haftası kutlamaları - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ahilik Haftası kutlamaları nedeniyle Ahilik Haftası Kutlama Komitesini makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, ahiliğin Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli olduğunu belirterek, ahilik kültürünün kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydetti.

Yılmaz, ziyarette yılın ahisi seçilen Ekrem Demirtaş'a kaftanını giydirdi.

Ziyarette ayrıca yılın kalfası olan el sanatkarı Ayşe Özdokur ve yılın çırağı seçilen terzi çırağı Muhammed Nou Shubat'a plaket takdim edildi.