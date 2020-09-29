Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evden 2 römork dolusu çöp çıkarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Baki G'ye ait tek katlı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, durumu belediyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis eşliğinde giden belediye ekipleri, evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.
Çöplerin alınmasının ardından ilaçlanan ev dezenfekte edildi.
Öte yandan, aynı evden daha önce de belediye ekiplerinin çöp tahliyesi yaptığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:59 - Kaynak: AA
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