Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı - Son Dakika

Öte yandan, aynı evden daha önce de belediye ekiplerinin çöp tahliyesi yaptığı öğrenildi.

İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz

Doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir derde deva olan aluç meyvesi kilosu 10 liradan satılıyor