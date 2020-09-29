Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı - Son Dakika

Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evden 2 römork dolusu çöp çıkarıldı.

Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evden 2 römork dolusu çöp çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Baki G'ye ait tek katlı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis eşliğinde giden belediye ekipleri, evden 2 römork dolusu çöp çıkardı.

Çöplerin alınmasının ardından ilaçlanan ev dezenfekte edildi.

Öte yandan, aynı evden daha önce de belediye ekiplerinin çöp tahliyesi yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de bir evden 2 römork dolusu çöp çıktı - Son Dakika

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