Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi'ne bağlı Berke Barajı yolu üzerindeki Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3-sayfa › Osmaniye'de Buzlanma Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?