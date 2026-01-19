Osmaniye\'de Buzlanma Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi'ne bağlı Berke Barajı yolu üzerindeki Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE