Osmaniye'de Çukur Yollar Vatandaşları Mağdur Ediyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniyeliler, Kadirli- Kozan karayolundaki çukurlardan şikayetlerini dile getirdiler. Yetkililere çağrıda bulunan bir vatandaş, "Yollar delik deşik, tarla daha düzgün buradan" dedi.

Vatandaşlar, Kadirli-Kozan karayolunda yaklaşık beş kilometre boyunca bulunan çukurlardan şikayetçi. Vatandaşlar çukurlara giren araçlarında arızalar meydana geldiğini ifade ettiler.

Aracının lastiklerinin ve jantlarının çukurlar nedeniyle yıprandığını belirten vatandaş, "Takır takır sürekli git gel, olmuyor böyle" dedi.

"Biz böyle bir yolu mu hak ediyoruz?"

Çukurlu yoldan zor geçtiğini ifade eden bir vatandaş ise "Biz böyle bir yolu mu hak ediyoruz?" diye sordu.

Tarlanın yoldan daha düzgün olduğunu söyleyen bir sürücü de, "Ne zamandır bu yol yapılıyor, hala yapılmakta ama hiçbir zaman duble yol gibi temiz, rahat olmadı. Her mucurlu yol bozuluyor. Yapıldığından bir ay geçmeden bozuluyor. Yollar delik deşik, tarla daha düzgün buradan" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Köstebek çukuru gibi, çok kötü yollar; milli servet kayboluyor burada. Araçlar sürekli arıza açıyor. Gerçekten büyük bir sorun var burada. El atılması lazım bir an önce" diye konuştu.

"Lastiği yarılanın haddi hesabı yok"

Yolun düzeltilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan bir başka vatandaş da, "Bu yolu yapanlar bunu görmüyor mu? Lastiği yarılanın haddi hesabı yok. Herkes sanayiye gidiyor. Ben de giderken lastiğimi yardım" ifadelerini kullandı.