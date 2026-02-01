Osmaniye'de Çukur Yollar Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye'de Çukur Yollar Vatandaşları Mağdur Ediyor

01.02.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniyeliler, Kadirli-Kozan karayolundaki çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor ve yetkililere çağrı yapıyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniyeliler, Kadirli- Kozan karayolundaki çukurlardan şikayetlerini dile getirdiler. Yetkililere çağrıda bulunan bir vatandaş, "Yollar delik deşik, tarla daha düzgün buradan" dedi.

Vatandaşlar, Kadirli-Kozan karayolunda yaklaşık beş kilometre boyunca bulunan çukurlardan şikayetçi. Vatandaşlar çukurlara giren araçlarında arızalar meydana geldiğini ifade ettiler.

Aracının lastiklerinin ve jantlarının çukurlar nedeniyle yıprandığını belirten vatandaş, "Takır takır sürekli git gel, olmuyor böyle" dedi.

"Biz böyle bir yolu mu hak ediyoruz?"

Çukurlu yoldan zor geçtiğini ifade eden bir vatandaş ise "Biz böyle bir yolu mu hak ediyoruz?" diye sordu.

Tarlanın yoldan daha düzgün olduğunu söyleyen bir sürücü de, "Ne zamandır bu yol yapılıyor, hala yapılmakta ama hiçbir zaman duble yol gibi temiz, rahat olmadı. Her mucurlu yol bozuluyor. Yapıldığından bir ay geçmeden bozuluyor. Yollar delik deşik, tarla daha düzgün buradan" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Köstebek çukuru gibi, çok kötü yollar; milli servet kayboluyor burada. Araçlar sürekli arıza açıyor. Gerçekten büyük bir sorun var burada. El atılması lazım bir an önce" diye konuştu.

"Lastiği yarılanın haddi hesabı yok"

Yolun düzeltilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan bir başka vatandaş da, "Bu yolu yapanlar bunu görmüyor mu? Lastiği yarılanın haddi hesabı yok. Herkes sanayiye gidiyor. Ben de giderken lastiğimi yardım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Kadirli, Ulaşım, Kozan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Çukur Yollar Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:24:05. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Çukur Yollar Vatandaşları Mağdur Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.