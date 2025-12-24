Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Ö'nün sosyal medya hesaplarından DEAŞ propagandası yaptığını belirledi.
Adresi tespit edilen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de DEAŞ Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?