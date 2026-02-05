Osmaniye'de Deprem Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmaniye'de Deprem Fotoğraf Sergisi

05.02.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 6 Şubat depremleri için açılan sergide, kurtarma çalışmalarından seçilen 30 fotoğraf yer aldı.

OSMANİYE'de, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, fotoğraflarla anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin deprem sonrası yürüttüğü kurtarma çalışmalarında çekilen yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kare yer aldı. Fotoğraflarda, depremlerin ilk anlarından itibaren yaşananlar, arama kurtarma çalışmaları ve dayanışma örnekleri gözler önüne serildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde acıların hala taze olduğunu belirterek, sergide yer alan fotoğrafların depremin genelini değil, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile Milli Eğitim Destek Hizmetleri ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yansıttığını söyledi. Albak, "O gece hepimiz için tarifi imkansız acıların yaşandığı bir geceydi. Sergide, depremin ilk saatlerinde çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor. Türkiye'de ilk MEB AKUB ekibini kuran illerden biriydik. Bu bilinçli bir tercih değil, ilimizin deprem bölgesi olması nedeniyle gönüllü öğretmenlerimizden oluşan bir ekipti. O gece ve sonrasındaki günlerde gerçekten büyük işler başardılar. Tüm öğretmenlerimiz sahadaydı. Vatandaşlarımızın barınmasından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, o süreci daha rahat atlatmaları için yürüttüğümüz çalışmaları anlatan bir sergi oldu" dedi.

Osmaniye MEB AKUB Ekip Lideri ve Türkçe öğretmeni Ahmet Şanlıer ise, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açılan fotoğraf sergisinde yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kareye yer verdiklerini belirterek, "Sergilenen fotoğraflar, depremin hemen ardından sahada çekilen görüntülerden oluşuyor. Arama kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra, iaşe ve iyileştirme süreçlerine ait kareler de bulunuyor" dedi.

Şanlıer, Osmaniye'de MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları sonucu 280 vatandaşın sağ olarak enkazdan çıkarıldığını vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz sadece arama kurtarmada değil; çadır kurma, malzeme dağıtımı, depo yönetimi ve iyileştirme çalışmalarında da aktif rol aldı. Fedakar gönüllü öğretmenlerimizin sahadaki çalışmalarını bu sergiyle kamuoyuna yansıttık" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Deprem, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Deprem Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:20:42. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Deprem Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.