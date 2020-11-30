Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik kasım ayı içinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce, ayrıca uyuşturucu temin ederek kullandığı belirlenen 54, uyuşturucuya teşvik etme suçundan ise 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Kent genelinde yapılan kontrollerde yakalanan haklarında arama kararı bulunan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakalananların ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 152 kilo 39 gram esrar, 633 gram sentetik uyuşturucu, 231 gram metamfetamin, 196 gram eroin, 3 gram kokain ile 1019 hap ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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