FİRAR EDENLERİN HEPSİ YAKALANDI
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 kişinin tamamının yakalandığını duyurdu.
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Kaynak: DHA
Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2) - Son Dakika
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