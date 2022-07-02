Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2) - Son Dakika
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Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2)

02.07.2022 04:07
Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2)

FİRAR EDENLERİN HEPSİ YAKALANDIOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 kişinin tamamının yakalandığını duyurdu.

FİRAR EDENLERİN HEPSİ YAKALANDI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 kişinin tamamının yakalandığını duyurdu.

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Kaynak: DHA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de geçici barınma merkezinden kaçan 35 göçmenden 24'ü yakalandı (2) - Son Dakika
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