Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

30.06.2022 12:24
Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay yıl hapis cezasıyla aranan M.F. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Adresi belirlenen şahıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Osmaniye, Jandarma, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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