Osmaniye'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.

Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı.





Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Coşkun, il genelinde planlanan 648 projeden 417'sinin tamamlandığını, 157'sinin devam ettiğini, 7'sinin ihale aşamasında olduğunu ve 67'sine de başlanamadığını söyledi.





Devam eden projelerle ilgili bilgi veren Coşkun, "2018 yılında projelere ayrılan ödenek miktarı 584 milyon 734 bin 643 lira. Bu ödenekten 474 milyon 729 bin 241 lira harcama yapılarak yüzde 81,1 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda baktığımızda en büyük harcamaların yüzde 48'lik pay ile ulaştırma sektörüne, yüzde 27,9'luk pay ile eğitim, yüzde 11,3'lük pay ile kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörüne yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.



Toplantıda kamu kurum ve kuruluş yetkililerince yapımı biten ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi verildi.

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