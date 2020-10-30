Osmaniye'de koronavirüs mücadelesi - Son Dakika

Osmaniye'de koronavirüs mücadelesi

30.10.2020 16:03
Osmaniye'de koronavirüs mücadelesi, System.String[]

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, hijyen tedbirlerinde başarı gösteren esnafa teşekkür belgesi verildi.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, hijyen tedbirlerinde başarı gösteren esnafa teşekkür belgesi verildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Valilikte hijyen tedbirlerinde başarı gösteren esnaf Burcu Türkmen, Buğra Mansuroğlu, Halil Gök, Abdurrahman Güner, Salim Yaldız ve Metin Özdemir'e teşekkür belgesi taktim etti.

Burada açıklamada bulunan Yılmaz, komisyonlar tarafında Kovid-19 denetimlerinin sürdüğünün söyledi.

"İlimizde sık sık yaptığımız denetimlerde, esnaf ve vatandaşlarımıza koronavirüse karşı alınan tedbir kurallarına uymanın hayati önemi konusunda hatırlatmada bulunuyoruz. Denetimlerimizde esnafımızın hijyen kurallarına uyduklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz." diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Bugün, geçtiğimiz günlerde denetim ekiplerimiz tarafından yapılan kontrollerde aldıkları hijyen tedbirleri ve salgının yayılmaması için gayret gösterdikleri belirlenen esnaflarımıza teşekkür belgelerini verdik. Kendilerine toplumumuzun sağlığının korunmasında gösterdikleri özen için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımızdan aynı özeni bekliyoruz. Şunu unutmamalıyız ki bu virüsü ancak hep birlikte mücadele edersek yenebiliriz."

Celalettin Cerrah, Osmaniye, Türkmen, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de koronavirüs mücadelesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kameralara yansıdı İzmir'den yürek yakan görüntüler! Çöken binaların başında feryatlar yükseliyor Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi
TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi         
16:25
İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı? İzmir'deki depremde enkaz altındakileri kurtarmak için yine aynı ses: Kimse var mı?         
16:16
Seferihisar'da deprem nedeniyle deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı Seferihisar'da deprem nedeniyle deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı         
15:51
Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı         
15:43
Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık Son Dakika! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık         
15:39
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 6.6'lık İzmir depremiyle ilgili açıklama: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi         
15:29
Son Dakika! İstanbul ve İzmir Valiliklerinden 6,6'lık depremle ilgili ilk açıklama Son Dakika! İstanbul ve İzmir Valiliklerinden 6,6'lık depremle ilgili ilk açıklama         
15:04
Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim         
14:42
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı         
13:30
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 16:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de koronavirüs mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei