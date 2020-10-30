Osmaniye'de koronavirüs mücadelesi - Son Dakika

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, hijyen tedbirlerinde başarı gösteren esnafa teşekkür belgesi verildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Valilikte hijyen tedbirlerinde başarı gösteren esnaf Burcu Türkmen, Buğra Mansuroğlu, Halil Gök, Abdurrahman Güner, Salim Yaldız ve Metin Özdemir'e teşekkür belgesi taktim etti.

Burada açıklamada bulunan Yılmaz, komisyonlar tarafında Kovid-19 denetimlerinin sürdüğünün söyledi.

"İlimizde sık sık yaptığımız denetimlerde, esnaf ve vatandaşlarımıza koronavirüse karşı alınan tedbir kurallarına uymanın hayati önemi konusunda hatırlatmada bulunuyoruz. Denetimlerimizde esnafımızın hijyen kurallarına uyduklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz." diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Bugün, geçtiğimiz günlerde denetim ekiplerimiz tarafından yapılan kontrollerde aldıkları hijyen tedbirleri ve salgının yayılmaması için gayret gösterdikleri belirlenen esnaflarımıza teşekkür belgelerini verdik. Kendilerine toplumumuzun sağlığının korunmasında gösterdikleri özen için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımızdan aynı özeni bekliyoruz. Şunu unutmamalıyız ki bu virüsü ancak hep birlikte mücadele edersek yenebiliriz."