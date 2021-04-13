Osmaniye'de Kovid-19 hastaları ile ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılacak - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kadirli Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekler, özel kıyafetli ekiplerce, ilçedeki 20 mahallede belirlenen ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

Yemek dağıtımına katılan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada, 12 yıldır hizmet veren aşevinde hazırlanan 3 bin kişilik yemeği, 5 ekiple ailelere ulaştıracaklarını söyledi.

Ramazan süresince günlük 3 çeşit sıcak yemeğin yanı sıra gıda ve et yardımı da yapılacağını aktaran Tarhan, şunları söyledi:

"Yemekleri Kovid-19 tedavisi nedeniyle karantinaya alınan aileler ile yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dağıtımlarımız yapılacak. Muhtarlarımızla birlikte yaptığımız tespit sonucu 20 mahalledeki ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine yemek götüreceğiz. Allah'ın izniyle Kadirli'de kimse yatağına aç girmeyecek. Çünkü Kadirli Belediyesi var."