Osmaniye'de Serviks Kanseri Etkinliği

Osmaniye'de, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde bilgilendirme standı açıldı.
Stantta vatandaşlara kanserden korunma yöntemleri ve tarama programlarıyla ilgili bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
