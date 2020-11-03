Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik, haç figürlü objeler ve 379 sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, fiziki takip sonucu içinde E.E, D.G. ve R.A'nın bulunduğu otomobili Sumbas ilçesi yakınlarında durdurdu.

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