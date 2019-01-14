Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

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