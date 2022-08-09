Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı

09.08.2022 16:42
Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı.

Karagedik köyünde vatandaşlar elektrik direğindeki yuvasından düşmüş leylek buldu.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, leyleğin yaralandığını tespit etti.

Korumaya alınan leyleğin gerekli bakım ve tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

YORUMLAR
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CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş CHP'li başkan arsa anlaşmazlığından darp edilmiş Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı
Kaynak: AA

Karagedik, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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