Son Dakika Haberleri: Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Daşöz kazandı.

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Daşöz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Daşöz 2 bin 403, MHP adayı Güney Akgül 2 bin 34, CHP adayı Ali Bekirçavuşoğlu bin 401 oy aldı.

-Daşöz'ün öz geçmişi-

1976 yılında Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Daşöz, ilk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul ve Osmaniye'de avukatlık yapan Daşöz, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Mehmet Daşöz, AK Parti, Toprakkale, Osmaniye, Güncel
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