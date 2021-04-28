Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"ye ziyaret Açıklaması - Son Dakika

Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"ye ziyaret Açıklaması

28.04.2021 09:25

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'na hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"yi ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'na hakim tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"yi ziyaret etti.

Yılmaz'ın ziyaret edip incelemede bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı Bayraktepe'de, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer Tombul da hazır bulundu.

Burada görevli özel harekat polisleriyle sohbet eden Vali Yılmaz, bölge hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, özel harekat polislerinin burada 24 saat nöbet tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün buraya gelerek polislerimizdeki o motivasyonu bizzat gördük. Özel harekat polislerimizle gurur duyuyoruz. Osmaniye'miz, kahraman polislerimizle güvendedir. 24 saat gece gündüz burada bizlerin emniyeti için nöbet tutuyorlar. Jandarma ve polis özel harekat ekiplerimiz Amanoslar'da teröre geçit vermiyor. Her geçen gün terörün izleri buradan biraz daha siliniyor. Bu kahramanlar, teröristlerin hiçbir faaliyet göstermesine fırsat vermiyor, vermeyecek."

Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe ye ziyaret Açıklaması
Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe ye ziyaret Açıklaması
Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe ye ziyaret Açıklaması
Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi Bayraktepe ye ziyaret Açıklaması

Erdinç Yılmaz, Özel Harekat, Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi 'Bayraktepe'ye ziyaret Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri fabrikada rehin aldı Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı         
08:11
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı         
05:11
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler         
23:07
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 10:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yılmaz'dan, keşif ve gözetleme kulesi "Bayraktepe"ye ziyaret Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement