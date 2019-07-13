Son Dakika Haberleri: Osmaniye ve Kahramanmaraş için yağış uyarısı
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Osmaniye ve Kahramanmaraş için yağış uyarısı

23 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Osmaniye ve Kahramanmaraş için yağış uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kahramanmaraş, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:33 Kaynak: AA
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