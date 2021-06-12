Besici kadın devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2017'ye kadar tek inekten elde ettiği sütü satarak geçimini sağlamaya çalışan Ayşe Ak, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanarak sürü sahibi oldu.

İlçeye bağlı Issızca köyünde yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Ak, 2017'ye kadar eşi ile bir inekten elde ettikleri sütü satarak ayrıca gündelik olarak gittikleri tarlalarda çalışarak geçimini sağlıyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran ve bu sayede 37 koyun alan Ak, 4 yıl içinde hayvan sayısını 85'e yükseltti.

Yetiştirdiği koyunların kuzularını satarak geçimini sağlayan kadın besicinin yeni hedefi sürüsündeki hayvan sayısını 100'ün üzerine çıkarmak.

"Artık geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz"

Besici Ak, AA muhabirine, bir tanıdığı vasıtasıyla Genç Çiftçi Projesi'ni duyduğunu belirterek, projeye başvurduğunu söyledi.

"Devletimiz bize 37 koyun verdi. 4 yıl gibi bir sürede hayvan sayımız 85 oldu. Artık geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." diyen Ak, eşi ve çocuklarıyla hayvanlara baktığını ifade etti.

Ak, "Yıl içinde doğan erkek kuzuları satarak geçimimizi sağlıyoruz. Devletimiz sağ olsun, onların sayesinde evimize ekmek giriyor. Çocuklarımızı bunların parasıyla okutuyoruz. İnşallah hayvan sayısını daha da artırmayı istiyorum." diye konuştu.

"Bu proje, birçok insanımıza ekmek kapısı oldu"

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut da Tarım ve Orman Bakanlığının 2016-2018'de yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi'ne Osmaniye'deki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Proje kapsamında 529 genç çiftçiye destek verdiklerini ifade eden Bulut, "Küçük ve büyükbaş hayvan, meyvecilik ve arıcılık konularında desteklerimiz oldu. Küçükbaş hayvan desteğinden 120 besicimiz faydalandı ve bunların yüzde 80'inden fazlası halen bu verilen hayvanlarla geçimini sağlamakta. Bu proje, birçok insanımıza ekmek kapısı oldu." şeklinde konuştu.

Bulut, üreticiler adına, projeyi başlatarak insanlara yeni bir geçim kaynağı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.