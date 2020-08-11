Osmanlı Dönemi'nin güzel sanatları giyim koleksiyonunda

Osmanlı Dönemi'nin güzel sanatları hat, ebru, tezhip ve minyatür DeFacto 2020 Yaz Osmanlı Koleksiyonu'nda yerini aldı. Kadın ve erkek tasarımlarından oluşan koleksiyon beğenileri kazanıyor.

DeFacto, Osmanlı Dönemi'nin en güzel eserlerinden esinlenerek yeni bir koleksiyon hazırladı. Hat, ebru, tezhip ve minyatür sanatından ilham alınarak hazırlanan koleksiyon kadın ve erkek tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ebru Sanatçısı Ezgi Turan, Hattat Canan Turcan ve Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Ayşe Sözdemir'in imzasıyla hazırlanan desenler dönemin ruhunu 2020 yaz modasıyla harmanlıyor. Tişörtten gömleğe, kaftandan, eteğe, elbiseden bağcıklı pantolonlara geniş ürün yelpazesi ile beğeniye sunulan koleksiyonda dönemin şıklığını yansıtan bol ve dökümlü gömlekler erkeklerin, kaftanlar ise kadınların favorisi arasında yer alıyor.

Dünya sanat tarihine yön veren çizgilerle tasarlanan DeFacto Osmanlı Koleksiyonu'nun, markanın tüm mağazaları, mobil uygulaması ve web adresinde satışa sunulduğu aktarıldı. - İSTANBUL