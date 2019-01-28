Son Dakika Haberleri: Osmanlı'nın 720'nci Kuruluş Yıl Dönümünde Ecdada Saygı

Osmanlı'nın 720'nci Kuruluş Yıl Dönümünde Ecdada Saygı

2 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü dolayısıyla Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinde dua etti.

Osmanlı'nın 720'nci Kuruluş Yıl Dönümünde Ecdada Saygı, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yıl dönümü dolayısıyla Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinde dua etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti. Osmanlı'nın bu topraklardan yola çıkarak 3 kıtaya ulaştığını belirten Dündar, "Osmanlı, gittiği yerde zulmü ezmiş, oralara adaleti ve barışı götürmüş. Osmanlı Devleti gibi ulu bir çınarın hatıralarına sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 'Osmanlı İmparatorluğu'nun kökleri bu güzel kentimizden dünyaya yayıldı. Ata yadigarı bu güzel ilçemizde her yıl Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri düzenleyerek atalarımızı yad ediyoruz. Bu cihan imparatorluğunun kuruluşunun 720'inci yıl dönümü dolayısıyla atalarımız Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dualar ettik. Allah, dualarımızı kabul etsin. Rabbim, bu güzel toprakları bize yurt yapan atalarımızdan razı olsun" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Osman Gazi, Güncel
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