Osmanlı sanatı 'Edirnekari', Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika

Osmanlı sanatı 'Edirnekari', Avrupa'ya açılıyor

EDİRNE'de 14'üncü yüzyıldan bu yana var olan, Osmanlı'nın el emeği işçiliğinin en güzel örneklerinden ahşap üstüne oyma ve boyama yoluyla yapılan figürlerin yansıtıldığı Edirnekari sanatı, komşu ülke Bulgaristan'a açılıyor.

Osmanlı sanatı 'Edirnekari', Avrupa'ya açılıyor, System.String[]

EDİRNE'de 14'üncü yüzyıldan bu yana var olan, Osmanlı'nın el emeği işçiliğinin en güzel örneklerinden ahşap üstüne oyma ve boyama yoluyla yapılan figürlerin yansıtıldığı Edirnekari sanatı, komşu ülke Bulgaristan'a açılıyor. Edirkenkari ustası Halil Teksöz, hem Balkanlar'ın hem de Avrupa'nın bu sanata hayran olduğunu ifade ederek, "Bulgaristan'ın Filibe kentinde bir Edirnekari galerisi açmaya karar verdik" dedi.

Osmanlı'nın sanata ve kültüre verdiği değerin en canlı örneklerinden Edirnekari sanatı, sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Ahşap üstüne oyma ve boyama yoluyla yapılan figürlerin yansıtıldığı Edirnekari sanatını önce komşu Bulgaristan'a ordan da Avrupaya taşımaya hazırlanıyor. Edirneli Edirnekari ustası Halil Teksöz, bu nedenle Bulgaristan'ın Filibe kentine bir galeri açmaya karar verdiklerini söyledi. Teksöz, amaçlarının hem Edirnekari sanatını yaşatmak hem de tüm dünyaya duyurmak olduğunu ifade etti.

'PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEMİŞTİK'Mağazanın açılacağı Filibe kentinin 2019 Avrupa Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Teksöz, "Bulgaristan'ın 2019'da Avrupa Kültür Başkenti seçilen Filibe'de, Edirnekari ürünlerinin satılabileceği bir galeri açmak için anlaşma yaptık. Pandemi dolayısıyla bu etkinlikleri yapamıyorduk. Şimdi bunun önü açıldı ve orada belli zamanlarda kurslar vereceğiz. Çünkü hem Balkanlar hem de Avrupa bizim Edirnekari sanatımıza hayranlar. Bu işi yapmak istiyorlardı. Nasıl olduğunu görmek istiyorlardı. O nedenle biz de böyle bir girişim yaptık" dedi.'AVRUPA'YA AÇILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'İsteyenlerin Edirnekari yapmak için ulaşabilecekleri hazır kit yaptıklarını da söyleyen Teksöz, "İnsanların malzemelere bir kit halinde ulaşabileceği bir sistem oluşturduk. İçerisinde tablolar, boyası, fırçası, A'dan Z'ye nasıl yapılacağına dair belgelerin olduğu bir sistem hazırladık. Onu da bu ayın 28'i itibariyle devreye sokuyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş Balkanlar'a daha sonra da Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.'ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Edirnekari'nin 14'üncü yüzyıldan itibaren var olduğunu sözlerine ekleyen Edirnekari Ustası Teksöz, "Edirnekari 14'üncü yüzyıldan itibaren Edirne'de oluşmuş, buradaki ustaların boyama ve oyma eserlerden oluşan bir sanat. Tabii Edirne'nin başkent olmasıyla burada daha da üst seviyeye çıkmış. Bugün dünya'nın neresine giderseniz gidin hem müzelerde hem de tarihi eserlerde Edirnekari örnekleri görmeniz mümkün. Dolayısıyla bir eser de bulunduğu yerin ismini alır. Bu nedenle Edirne çok şanslı ve kadim bir şehir. Biz de bu sanatı elimizden geldiği kadar hem tanıtmaya hem de yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Bulgaristan, Osmanlı, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmanlı sanatı 'Edirnekari', Avrupa'ya açılıyor - Son Dakika

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