ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacaklarını açıkladı.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacaklarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" denildi.
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