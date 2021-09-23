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Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı

23.09.2021 12:17

Antalya'da bir otelde kalan genç kadının, odasına giren otel çalışanı tarafından taciz edildiği iddiası sonrası otel görevlisinin kadının odasına girdiği anın görüntüsü ortaya çıktı, Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahsın tutuklanması için yeniden başvuru yapan genç kadının avukatı, "Müvekkilim uyurken sinsice, emekleyerek içeri giriyor. İçeride 20 dakika kalıp dışarıya çıkıyor. Sabaha karşı tekrar odaya giriyor, bacak ve kasık bölgelerine dokunarak mastürbasyon yapıyor'' dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde 31 Ağustos günü yaşanan olayda iddiaya göre, iş için kente gelip otele yerleşen B.A. odasında uyurken sabaha karşı birinin bacağına dokunduğunu hissedip, uyandı.

ODASINA GİREN OTEL PERSONELİ BACAĞINA DOKUNDU

B.A., otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunduğunu gördü. B.A., E.A.'yı odasından çıkardı. Resepsiyonu arayıp, polise de haber veren B.A., kendini odaya kapattı. B.A., E.A.'dan cinsel saldırı iddiası, resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden de gerekli güvenliği sağlamadıkları gerekçesiyle şikayetçi olduktan sonra Antalya'dan ayrıldı.

''YARDIM İÇİN ODASINA GİRDİM'' DEYİP, TACİZ İDDİASINI YALANLADI

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. E.A., "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum" dedi. E.A., tam o anda kadının uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Adli kontrol talebiyle serbest bırakılan E.A.'nın daha sonra Antalya'dan ayrıldığı belirtildi.

O GECENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ezgi Sil Orhun, B.A.'nın avukatı olarak dosyaya yeni deliller koymak için güvenlik kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla bilirkişiye gönderdi. Gelen bilirkişi raporunda, şüphelinin eyleminin sabit olduğu belirtilirken, Cumhuriyet savcısı bir kez daha şüphelinin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ancak, hakimlik bir kez daha tutuklu yargılamayı reddetti. Yaşananlara tepki gösteren avukat Ezgi Sil Orhun, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Otelde mimar kadına taciz iddiası

''BACAK VE KASIKLARINA DOKUNARAK MASTÜRBASYON YAPIYOR''

Ezgi Sil Orhun, yaşananları şöyle anlattı: "Gece yarısı otel çalışanı müvekkilim uyurken bahçe kapısından sinsice içeriye giriyor. Hatta emekleyerek, kendisini göstermemeye çalışarak giriyor. İçeride yaklaşık 20 dakika kalıp dışarıya çıkıyor. İlk girişte müvekkilime dokunmuyor ve onu uyandırmıyor. Sabaha karşı 05.30 sıralarında tekrar odaya giriyor. Bu kez müvekkilimin bacak ve kasık bölgelerine dokunarak mastürbasyon yapıyor. Müvekkilim uyanıyor ve bu kişiyi bağırarak yaka paça ittirerek dışarıya çıkartıyor. Tüm bu yaşananlar kamera kayıtları ile sabit. Savcılık detaylı bir soruşturma yapıyor ve şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderiyor. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yasalara aykırı bir şekilde bu kişiyi serbest bırakıyor."

Otelde mimar kadına taciz iddiası

''YARGILANIRSA EN AZ 10 YIL HAPİS CEZASI ALACAKTIR''

Kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendiğini ve bunun rapor haline getirildiğini ifade eden Sil Orhun, "Saniye saniye, dakika dakika yaşananlar müvekkilimin beyanlarıyla örtüşür şekilde rapora işleniyor. Dosya içerisinde şüphelinin hayatın olağan akışına uygun hiçbir savunması yok. Ayrıca odaya girdiğini kabul ediyor. Savcılık eldeki raporu dikkate alarak bu kişiyi ikinci kez tutuklamaya sevk etti. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yine tutuklamadı. Bu kişi yargılanırsa en az 10 yıl hapis cezası alacağı açıktır. Cezası yüksek olan bir suçta, bu kişinin tutuklanmamış olması hukuken kabul edilebilir bir durum değil. Bu kişi elini kolunu sallayarak aramızda gezmeye devam ediyor. Artık otellerde güvenli bir şekilde kalamayacak mıyız? Kadınlar olarak bundan şüphe eder hale geldik" dedi.

"MÜVEKKİLİM İŞİ GEREĞİ ARTIK OTELLERDE KALAMIYOR''

Orhun açıklamasının devamında ise "Ayrıca şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu kişi gece yarısı taciz değil de, hırsızlık amacıyla odasına girip telefonunu almış olsaydı kesinlikle tutuklanırdı. Uygulamada biz bunları biliyoruz. Ancak çok daha ağır bir suç olan müvekkilimin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bu kişinin tutuklanmamasını hukuken kimse açıklayamaz. Bu tamamen hukuka aykırı bir karardır. Müvekkilim işi gereği artık otellerde kalamıyor. Psikolojisi inanılmaz bir şekilde bozulmuş durumda. Böyle hukuksuz uygulamalardan failler cesaret buluyorlar. Yasalarımız yeterince caydırıcı ancak, uygulaması çok ataerkil bir şekilde yapıldığı için uygulanmıyor" diye konuştu.

Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı

Sulh Ceza Hakimliği, Antalya, Taciz, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Beyza Kara: "Müvekkilim uyanıyor ve bu kişiyi bağırarak yaka paça ittirerek dışarıya çıkartıyor. Tüm bu yaşananlar kamera kayıtları ile sabit." neden okumadan yorum yapmayı tercih ediyorsunuz Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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