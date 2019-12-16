Otelde prizden çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otelde prizden çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Otelde prizden çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde bir otelde elektrik prizinden çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Otelde prizden çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde bir otelde elektrik prizinden çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.


Oteller bölgesinde bir otelde elektrik prizinden yangın çıktı. Yangına hemen müdahale eden otel personeli ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Otel Genel Müdürü Özgür Babayiğit yaptığı açıklamada, "Otelimizin sadece bir odasında çıkan yangına hemen müdahale edildi. Yaklaşık 20 dakika içerisinde yangın kontrol altına alındı" dedi.


Otel müşterilerinden Özer Ayık ise, "Çok ucuz atlatılan bir yangın vakası. Bir otel odasında meydana geldi. Hemen çok kısa sürede müdahale edildi. Otelde fazla kalan kimse yoktu. Diğer odalara ve katlara sıçramadan söndürüldü" dedi. - KARS

Sarıkamış, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında yangın
Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Son Dakika Haberleri
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Son Dakika Haber
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Son Dakika Haber
00:53 Bosna Hersek: Türkiye'ye iadesi reddedilen Türk öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika Haber
00:53 Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi - Son Dakika Haber
00:47 Trump'a yönelik azil raporu açıklandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 01:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otelde prizden çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]