Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Toprağa Verildi

Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Toprağa Verildi
02.02.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki otobüs kazasında yaşamını yitiren İzzet Karaağaç, Kütahya'da defnedildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden İzzet Karaağaç'ın cenazesi, Antalya'daki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Kütahya'ya getirildi. Karaağaç için Kütahya Meydan Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Karaağaç'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İzzet Karaağaç, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Tekirdağ (Kapaklı) - Antalya (Alanya) seferini yapmakta olan, Eskişehir merkezli firmaya ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelmişti. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralanmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Kütahya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:10:23. #7.11#
SON DAKİKA: Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Şoför Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.