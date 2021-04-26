'Otobüs terminalinde 278 bin lira para kaybettiği' iddiası - Son Dakika

Samsun'da bir kişi otobüs terminalinde 278 bin lira para kaybettiğini iddia ederek polisten yardım istedi.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afyon'dan ev almak için yolcu otobüsü ile Samsun'a gelen Ö.K.(33) yanında bulunan poşet içindeki 278 bin lira parayı kaybetti. Parayı otobüs terminalinde kaybettiğini ileri süren Ö.K. bulunması için polisten yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN