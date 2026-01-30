Otobüste 150 Bin Euro Değerinde Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
Otobüste 150 Bin Euro Değerinde Altın Ele Geçirildi

Otobüste 150 Bin Euro Değerinde Altın Ele Geçirildi
30.01.2026 10:25
Edirne'den Kosova'ya giden otobüste 911 gram altın, Bulgar gümrük memurları tarafından yakalandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Kosova'ya giden Türk plakalı yolcu otobüsünde 150 bin euro değerinde 911 gram altın, Bulgar gümrük memurları tarafından ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Kosova'ya giden yolcu otobüsü, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı gümrük kontrolüne alındı. Türk plakalı 10 yolculu bir otobüste yapılan kontrollerde Kosova vatandaşı iki yolcunun üzerlerinde beyan edilmemiş altın takılar taşıdığı tespit edildi. Bulgar gümrük memurları, yolculardan birinin iç ceplerinde 622,80 gram, diğer yolcunun ceketinde ise 289 gram olmak üzere yüzük, kolye, madalyon, küpe ve bileziklerden oluşan altın takılar ele geçirildi.

Uzman incelemesine göre, ele geçirilen altınların toplam ağırlığı 911,80 gram, 21 ayar olduğu ve toplam değerinin 152 bin 270 euro olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde Bulgaristan gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı. - SOFYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Kosova, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste 150 Bin Euro Değerinde Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

