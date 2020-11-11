Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin etti, 'İki taraflı zannettim' dedi (3) - Son Dakika

OTOBÜSTE YAŞANALAR GÜVENLİK KAMERASINDA

? Bursa'da, Mustafa Ç.'nin (38) halk otobüsünde kadınlara bakarak, kendisini tatmin ettiği olayın ardından yaşananlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa Ç.'nin baktığı kadınların bağırdığı, şüphelinin otobüsten inmek istediği, bir yolcunun şüphelinin inmesine müsaade etmediği görüldü. Görüntülerde ayrıca bir erkek yolcunun Mustafa Ç.'ye saldırdığı anlar da yer aldı.Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,