Son Dakika Haberleri: Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

2 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil'in yol kenarındaki ağaca çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil'in yol kenarındaki ağaca çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Köprübaşı Mevkii'nden ilçe merkezine seyir halinde olan İ.A.(76) yönetimindeki 19 RE 140 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi yol ayrımına geldiğinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.A. ve otomobilde bulunan eşi S.A.(72) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldıralarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

Köprübaşı, Kargı, Çorum, 3. Sayfa
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