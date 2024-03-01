Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?

Otomobil

2023 yılının sonunda sıfır araçlar için yapılan kampanyalar, ikinci el araçlarda da fiyat düşüşünü sağladı. Yeni yılla birlikte fiyatlarda küçük çaplı artış görülürken ikinci el piyasasında kredi faizlerindeki yüksek seyir nedeniyle durgun bir dönem yaşanıyor. Araç almak isteyenler doğru zamanın seçim öncesi mi yoksa sonra mı olacağı sorusunu sorarken alımlarda kredi yerine senet ve kredi kartları öne çıkıyor.

KREDİ FAİZLERİNİN ARTMASI OTO PİYASASINI ETKİLEDİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra ekonomide farklı bir tabloyla karşılaşılacağı korkusu araç alım kararlarını da yakından etkiliyor. Merkez Bankası'nın Haziran 2023'ten başlayarak şubat ayına kadar sürdürdüğü faiz artışı sonucunda vatandaş düşük faizli krediye erişemiyor.

Kredilere rahat ulaşılamaması, vatandaşın senet ve kredi kartıyla oto almaya çalışmasına neden olurken "Araç alımı için doğru zaman, seçim öncesi mi, sonrası mı?" sorusuna yanıt arayanlar ekonomistlerin görüşlerini takip ediyor.

SEÇİM SONRASI FİYATLAR ARTTI MI?

Yerel seçimlerin sonrasında farklı bir ekonomik programın söz konusu olabileceği, yeni vergilerin yürürlüğe gireceği gibi iddiaların haberleştirilmesi vatandaşı tedirgin ederken konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi pek çok kez yalanlama açıklamasında bulundu.

"Yılda 4 kez MTV alınacağı, ev sahiplerine misafir vergisi getirileceği, benzer yeni vergilerin yürürlüğe konacağı gibi iddiaların resmi olarak yalanlanması, piyasalardaki seçim sonrası belirsizliği kaygısını bir kez daha ortaya çıkarırken araç sahibi almak isteyenler de seçim sonrası fiyatlarda artışla karşılaşmaktan korkuyor.

Enflasyonun yüksek olmadığı yıllarda ilkbaharda artan araç fiyatlarının sonbaharda düşüşe geçtiği görülürken son yıllarda ise fiyatların her dönem yüksek seyretmesi durumu yaşanıyor. Uzmanlar, araç almak isteyenlere uygun fiyatı yakaladıklarında harekete geçme önerisinde bulunurken yaz aylarında fiyat artışı ihtimaline de dikkat çekiyor.

MOTORLU TAŞITLAR YATIRIM ARACI OLDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası ekonomideki dengelerin değişmesiyle aşırı değerlenen motorlu taşıtlar bir süre yatırım aracı olarak görüldü. Öyle ki altın ve dolar gibi ciddi kâr sunan araç piyasası son 4 aydır, sıfır araç tedarikindeki engellerin kalkmasıyla dengelenmeye başladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında satılan otomobil sayıları geçen yıla göre yüzde 63,2 oranında artarak 967.341 adete ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 39,2 artarak 265.294 adet oldu.