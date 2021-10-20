Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü - Son Dakika

Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Yaşanan kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücünün annesi ise oğlunun kaza yerinde bulduğu botlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Saat 13.30 sıralarında Başiskele D-130 karayolu Yeniköy mevkiinde edinilen bilgiye göre Ünal T. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçtaki sürücü, bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. OĞLUNUN BOTLARINA SARILIP AĞLADI Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün amcası ve annesi sinir krizi geçirdi. Kazada bariyere saplanarak hurdaya dönen otomobili görünce fenalık geçiren anne, kısa süreli baygınlık geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi neticesinde sakinleşen anne, oğlunun araçtan fırlayan botlarına sarılıp, "Oğlumu görmek istiyorum" diyerek gözyaşı döktü. DURUMU CİDDİ Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesine rağmen saplandığı yerden güçlükle çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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