Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

6 saat önce

Çorum'da bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, System.String[]

Çorum'da bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum - Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Uzuner yönetimindeki 19 TN 974 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen saman balyası yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yeğeni Recep Uzuner itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralanan amca ve yeğen kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yok araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(İHA)

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada
Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti 80 milyon lira büyük ikramiyeyle 160 ev ve 320 otomobil alınabiliyor

Son Dakika Haberleri
15:36 Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - Son Dakika
15:36 Hint okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
15:36 Hint okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
15:36 İstanbul-caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı - 3 - Son Dakika
15:31 Dereden çıkardıkları yavru kediyi hayata döndürmek için bir saat uğraştılar - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika
14:20 Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 15:37:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]