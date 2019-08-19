Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Demirşeyh
Kavşağı'nda meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan G.D. (25) yönetimindeki 16 KCL 20 plakalı otomobil, dinlenme tesisine girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarptı. Meydana gelen kazda araçta yolcu olarak bulunan Ş.D. (50) ve G.D. (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Lüks sitedeki odasında ölü bulunan kişinin sahte alkolden öldüğü tahmin ediliyor