Otomobil Mendirekten Denize Düştü

Sarıyer'de aracın denize düştüğü balıkçı barınağındaki mendirekte, başka bir otomobilin asılı kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüye göre, dün akşam saatlerinde Rumeli Kavağı'nda ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı.
Sürücü, çevredekilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı.
