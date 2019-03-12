Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Göksun'un Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Köse (23) yönetimindeki 46 EE 863 plakalı otomobil, Dağ Obası mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönen otomobilde bulunan Emin Köse ile Ömer Duman (40) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma kipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Köse ve Duman'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:28 Kaynak: DHA

Göksun, Kahramanmaraş, Güncel
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