Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulanan Nil Pınar Akbaş (22), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Hakan Ulusu (31) idaresindeki 06 RJP 31 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi ve kanalda metrelerce sürüklendi.

Kırıkkale 'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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