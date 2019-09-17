Son Dakika Haberleri: Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
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Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan Ulusu (31) idaresindeki 06 RJP 31 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi ve kanalda metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulanan Nil Pınar Akbaş (22), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:05 Kaynak: AA
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