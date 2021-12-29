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OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI - Son Dakika

OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI

29.12.2021 11:09
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI

DOLAR ve Euro'da yaşanan düşüş sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi.

DOLAR ve Euro'da yaşanan düşüş sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Sıfır otomobil ile ikinci el otomobil arasında fiyat farkının arttığını belirten esnaf, stokçuların zarar etmemek için ellerindeki araçları piyasaya süreceklerini iddia etti.

Otomotiv piyasasındaki fiyatlar dalgalanmaya devam ediyor. İstanbul Erbaş Rami Açık Oto Pazarı'nda esnaf fiyat güncellemesi yapmaya başladı. Belirlenen yeni fiyatlarla sıfır otomobil ve ikinci el otomobil arasında fiyat farkı açıldı. İkinci el otomobil fiyatlarının düştüğünü belirten esnaf, sıfır otomobil ile fiyat farkının yüzde 100 arttığını söyledi. Diğer yandan stokçuların zarar etmemek için yılbaşı itibariyle ellerindeki 2021 model otomobilleri piyasaya sürecekleri de iddia edildi.

"SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA 100 BİN LİRALIK FARK AÇILIYOR"

İkinci el otomobil satışı yapan galerici Murat Çağan sıfır ile ikinci el arasında fiyat farkının arttığını belirterek, "Şu an ikinci el bir araba 100 bin TL ise sıfır arabanın fiyatı 200 bin TL. Sıfır ile ikinci el arasında 100 ile 150 bin TL fark oluşuyor. Bunun nedeni dolardan kaynaklı dedik ama o da değil. Şu an dolar düşüşünden kaynaklı olarak düşmüyor. Piyasadan para çekildi, çekildiği için insanların alım gücü azaldı. 1 ay önce 30-40 bin TL arası fiyat farkı vardı. İnsanlar dolarda, altında ve dövizde olan parayı arabaya yatırıyordu. Tam bu yükselişte dolar yükseliyor diye insanlar dolar alıyordu bu sefer arabalar ikinci planda kaldı. Bundan dolayı araba alış satışı yavaşladı. Fark açıldı. Farkın açılma sebebi dolar ama biz dolarla almadık arabayı şimdi dolarla almış olsak ona göre fiyatları düşürürdük" dedi.

"STOKÇULARIN 2021 MODELLERİ BİR AN ÖNCE SATMALARI GEREKİYOR"

İkinci el ve sıfır otomobil satışı yapan galerici Zeynel Coşkun stokçuların ellerindeki otomobilleri piyasaya sürmek zorunda kalacaklarını belirterek, "10 gün öncesine göre fiyatlar yüzde 15 yüzde 20 civarında düştü. Bayide satılan arabanın 150 bin üzerinde araba satıyorlardı. Şu an bayideki rakamın altına düştü ama yine de satılmıyor, çünkü binici küstü. Ben arabanın çoğalacağına inanıyorum. Çünkü 2021 modeller bayilerin önünde duruyor. Bunları mecburen tüketmek zorundalar. Çünkü 2022 yılında yeni modeller gelecek. Yine aynı şekilde alım satım yapacak başka çaresi yok. Stokçular elindeki 2021 modelleri bir an önce satmaları gerekiyor" diye konuştu.

"STOKÇULAR DAHA FAZLA KAR ETMEK İÇİN ZARAR ETMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Galerici Alparslan Çavdarlı ise "Ben stokçuların zarar ettiğine inanmıyorum. Stokçular zaten bu arabaları 2 ay öncesinden piyasa değeri ile alıyor, elinde beklettiği zaman fiyatı düşürmüyor. Daha fazla kazanç elde etmek istedikleri için zarar etmiş gibi gösteriyorlar. Bu kardan zarar oluyor" diye konuştu.

OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI
OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI

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Türk Lirası, Otomobil, dolar, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTOMOBİLDE SIFIR İLE İKİNCİ EL ARASINDA FİYAT FARKI AÇILDI - Son Dakika
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