Otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika

SAMSUN'un Terme ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Ferdi Yılmaz (27), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolunun 62'nci kilometresinde meydana geldi. Alaattin A. yönetimindeki 34 EJ 3833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden bisikletli Ferdi Yılmaz'a çarptıktan sonra devrildi. Kazada Ferdi Yılmaz hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Alaatin A. ise hafif yaralandıTerme 100'üncü Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nde çalıştığı belirtilen Ferdi Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü Alaattin A. ise yaralarına müdahale edildikten sonra gözaltına alındı.