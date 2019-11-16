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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

Karabük'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine giden Ramazan O. (42) idaresindeki 34 ZJ 1618 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Feride A'ya (54) çarptı.

Yaralanan Feride A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken Feride A'nın cep telefonu çaldı.

Telefonu açan polis memuru karşısındaki kişiye, Feride A'nın yaralandığını ama durumunun iyi olduğunu, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:07 Kaynak: AA
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