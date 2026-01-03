Otomobilin Motorundan Kurtarılan Kedi

Bilecik'te park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede yaşayan E.G, otomobilinin yanına geldiğinde motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.
Bunun üzerine kaputu kaldıran E.G, motora sıkışmış kediyi gördü.
Uzun uğraşlar sonucu hayvanı çıkartamayan E.G'nin otomobili, çekici yardımıyla sanayi sitesine götürüldü.
Kedi, sanayi sitesinde motorun muhafazası sökülerek kurtarıldı.
